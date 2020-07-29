29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярность единого портала электронных услуг у белорусов растет, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Национального центра электронных услуг Татьяна Ускова.

За первую половину 2020 года на portal.gov.by оказано более 3,5 млн электронных услуг (за первое полугодие 2019-го - более 1,9 млн). За весь 2019 год количество электронных услуг, оказанных через портал, составило около 5 млн.

"Единый портал электронных услуг - это точка доступа для получения большинства электронных услуг и проведения административных процедур. Воспользоваться могут как граждане, так и юридические лица. Сегодня на портале доступны 112 электронных услуг и 44 административные процедуры, всего - 156 е-сервисов", - отметила Татьяна Ускова.

Каждый месяц через portal.gov.by оказывают около 500 тыс. электронных услуг. Организовано взаимодействие с 29 государственными информационными ресурсами (системами), владельцами которых выступают 17 госорганов.

Активно пользуются portal.gov.by более 92 тыс. белорусов. "Почему это удобно: нет бумажной волокиты, все процессы автоматизированы, алгоритмы сервисов прозрачны и понятны. Значит, пользователь экономит один из своих главных ресурсов - время", - резюмировала Татьяна Ускова.-0-