Порядок проведения туристического конкурса "Познай Беларусь" изменится с 1 января 2022 года

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма постановлением от 10 сентября 2021 года №27 утвердило положение о республиканском туристическом конкурсе "Познай Беларусь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Конкурс представляет собой ежегодное мероприятие по номинациям, направленное на содействие развитию внутреннего и международного въездного туризма в Беларуси, консолидацию усилий всех госорганов, организаций, физических лиц, занятых в сфере туризма, а также поощрение достижений в развитии туристической индустрии.

В перечень задач проведения конкурса включены привлечение внимания к проблемам создания и развития туриндустрии, создание положительного образа Беларуси как страны, привлекательной для туристов, экскурсантов, привлечение населения к активным формам отдыха, пропаганда здорового образа жизни, популяризация исторических достопримечательностей, культурного и природного наследия, повышение престижа профессий, занятых в туриндустрии, а также стимулирование использования современных технологий в туризме.

Ежегодно конкурс может быть приурочен к определенной теме.

Ведомственное постановление от 20 октября 2016 года №18 "Об утверждении положения о республиканском туристическом конкурсе "Познай Беларусь" со всеми изменениями признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.-0-