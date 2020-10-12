Порядок уплаты госпошлины при обращении в суды изменится с 2021 года

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2021 года изменяется порядок уплаты государственной пошлины при обращении во все суды Беларуси (исключение - плательщики-нерезиденты), сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Государственная пошлина с этой даты уплачивается в республиканский бюджет. С реквизитами, необходимыми для уплаты государственной пошлины в республиканский бюджет, можно ознакомиться на сайте МНС.

Кроме того, с 1 января 2021 года также уплачивается в республиканский бюджет государственная пошлина на основании исполнительных листов или других исполнительных документов, выданных судом до указанной даты.-0-