Порывистый ветер и до -20°С ожидается в Беларуси 11 января

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег, гололедица, порывистый ветер и до 20 градусов мороза ожидается в Беларуси 11 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9 м/с, по северо-западу страны с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16-20 градусов. Днем будет 5-11 градусов ниже нуля.-0-
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