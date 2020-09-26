Порывистый ветер и до +23°С будет в Беларуси 27 сентября

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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 23 градусов тепла будет в Беларуси 27 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер будет восточный сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет от 17 до 23 градусов выше нуля.-0-