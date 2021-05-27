Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в выходные

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие выходные в Беларуси ожидаются порывистый ветер и кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По температурному режиму установившаяся погода ненадолго вошла в свои средние многолетние рамки. Тем не менее по прогнозам на последние дни месяца видно: май запомнится преобладанием прохладной погоды. Это для Беларуси не редкость: раз в три года майские температуры оказываются ниже климатической нормы.

В пятницу погоду на большей части Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Местами пройдут кратковременные дожди, а по юго-востоку страны, где скажется влияние фронтального раздела с Украины, будет много облаков и во многих районах ожидаются дожди, ночью местами не исключены сильные дожди. В отдельных районах по республике прогремят грозы. Ночью и утром местами будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура ночью - 5-11 градусов тепла, по юго-востоку в плотной облачности будет на пару градусов теплее, днем будет 17-23 тепла.

Фото из архива

В субботу, 29 мая, под влиянием неустойчивой воздушной массы и атмосферных фронтов станет прохладнее. Температура ночью будет колебаться от плюс 6 по западу до 14 градусов по востоку страны, днем ожидается 14-19, местами до 21 тепла. Ночью местами, днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый.

В воскресенье, 30 мая, во многих регионах сохранится влияние малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачность с прояснениями. На большей части республики - кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью - 5-12 градусов, в юго-восточных районах - до 14 тепла, днем - 13-20 градусов.

В понедельник на большей части территории погоду будет определять малоподвижная фронтальная система и прохладная воздушная масса. Ожидается облачность с прояснениями. Ночью по юго-восточной половине, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный порывистый. Температура ночью - 5-12 градусов, днем - 9-16 тепла.

Фото из архива

Встреча летнего сезона особенно не порадует жителей Беларуси. 1 июня во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов, днем - 12-19 тепла. Такой температурный фон окажется на 2-4 градуса ниже климатической нормы.-0-

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