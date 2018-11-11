Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Беларуси 12 ноября

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый, в отдельных районах сильный ветер ожидается в Беларуси 12 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Ожидаются слабый гололед, ночью и утром местами туман.
Ветер будет юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 1-7 выше нуля. По юго-западу страны воздух прогреется до плюс 8-11 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4185 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1336 BYN
|2.132 BYN
|2.137 BYN
|RUB
|3.1868 BYN
|3.17 BYN
|3.19 BYN