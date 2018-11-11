Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Беларуси 12 ноября

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый, в отдельных районах сильный ветер ожидается в Беларуси 12 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Ожидаются слабый гололед, ночью и утром местами туман.

Ветер будет юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 1-7 выше нуля. По юго-западу страны воздух прогреется до плюс 8-11 градусов.-0-

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