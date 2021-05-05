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05 мая 2021, 21:51

Посещая кладбища в зоне отчуждения, нельзя отклоняться от маршрута - МЧС

Фото из архива
Фото из архива

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Петр Николаенко напомнил правила посещения кладбищ на территориях зон отчуждения и отселения на Радуницу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, расположено 261 кладбище, из них 91 - на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Согласно нормам законодательства на Радуницу разрешается въезд без пропусков на территории зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения для посещения кладбищ. Беспропускной порядок пребывания будет действовать с 8 по 11 мая. Пребывание в зонах отчуждения и отселения в эти дни разрешено до 17.00", - рассказал Петр Николаенко.

Для посещения кладбищ в этот период гражданам Беларуси и иностранным гражданам необходимо иметь при себе и предъявить по требованию специалистов администрации зон отчуждения и отселения, сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих охрану территорий радиоактивного загрязнения, а также работников Полесского государственного радиационно-экологического заповедника паспорт или иной документ удостоверяющий личность, документы на транспортное средство (при передвижении на нем). В другие дни въезд на эти территории осуществляется только по пропускам, которые выдаются специалистами администрации зон отчуждения и отселения.

"При нахождении на этих территориях необходимо выполнять элементарные правила защиты от радиации. Основное количество радионуклидов находится в верхнем слое почвы, лесной подстилке, мхе, коре деревьев. При проведении работ по благоустройству могил необходимо применять простейшие средства защиты - марлевые повязки и перчатки для предотвращения контактов с радионуклидами в пыли. По окончании работ верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, открытые части тела вымыть привезенной с собой водой, - добавил замначальника департамента. - Находясь на территории радиоактивного загрязнения, запрещается отклоняться от маршрута движения, нельзя разводить костры и поджигать траву и растительность. Образовавшийся после уборки могил мусор необходимо складировать в специально оборудованных местах. Сжигание мусора строго запрещено".

Особое внимание необходимо уделять детям, которые должны постоянно находиться в поле зрения взрослых, так как существует опасность получения травм, в том числе в заросших травой ямах и шахтах колодцев.

Въезд и выезд на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника должен производиться только через одни и те же контрольно-пропускные пункты по пути следования. При выявлении граждан, находящихся на территории заповедника, въехавших в обход КПП, будут применяться меры административной ответственности. "На территории заповедника будет действовать 9 КПП. При въезде на территорию необходимо зарегистрироваться в журнале - записывается водитель и указывается количество прибывших с ним человек, а выезд должен осуществляться через то КПП, через которое въехали с обязательной отметкой о выезде", - подчеркнул Петр Николаенко.

В МЧС предупредили, что въезд на территорию, на которой установлен контрольно-пропускной режим, без пропуска разрешен только для посещения кладбищ, то есть отклонение от маршрутов строго запрещено. За это тоже предусмотрена административная ответственность.

При выезде с территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника производится радиационный контроль.

"Кладбища, расположенные на территориях Полесского государственного радиационно-экологический заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области, одновременно относятся и к пограничной зоне, поэтому для иностранных граждан необходимо дополнительно получить пропуск в пограничную зону в территориальных органах пограничной службы", - дополнил замначальника департамента.-0-

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