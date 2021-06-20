Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 25 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов из-за угрозы пожаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство лесного хозяйства.

Как следует из данных интерактивной карты на сайте ведомства, посещение лесов запрещено в 6 районах Могилевской области, в 15 районах Гродненской, 3 - Гомельской и 1 - Минской областей оно ограничено.

В частности, на 20 июня посещение лесов запрещено в Бобруйском, Горецком, Дрибинском, Кличевском, Кировском и Мстиславском районах.

Больше всего районов попало под ограничительные меры в Гродненской области - 15 из 17. Доступны к посещению без ограничений только леса в Ошмянском и Кореличском районах.

В Минской области ограничения введены в Солигорском районе, в Гомельской - в Буда-Кошелевском, Октябрьском и Речицком районах.-0-