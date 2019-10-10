Посла Израиля вызвали в МИД и заявили протест в связи с необоснованными отказами во въезде белорусам

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Тель-Авива 7 октября израильские миграционные власти завернули сразу 11 белорусов, прибывших рейсом "Белавиа". Всего же за неполные две недели текущего месяца 18 гражданам Беларуси на границе было отказано во въезде в Израиль. Об этом говорится на странице белорусского внешнеполитического ведомства в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Наши граждане, которые направлялись на отдых, на встречи с родными, близкими и друзьями, в ожидании возможности улететь обратно на родину по несколько суток находятся в центрах временного содержания. Среди известных нам причин отказа во въезде нет ни одного фактического нарушения, - отметили в МИД. - Мы активно поддерживаем международные усилия по борьбе с нелегальной миграцией, уважаем суверенное право государств мотивированно ограничивать въезд на свою территорию. Но данная ситуация беспрецедентна".

"Беларусь не является донором нелегальной миграции. Мы занимаем первое место в мире по количеству выданных шенгенских виз на душу населения с самым низким уровнем отказов, что свидетельствует о законопослушности наших граждан. И таких проблем не возникает у Республики Беларусь ни с одной другой страной мира. В этой связи сегодня в МИД был вызван посол Израиля в Беларуси, которому был заявлен протест, - говорится в сообщении. - Мы шли на заключение соглашения о безвизовых поездках с Израилем, чтобы облегчить и упростить взаимные контакты граждан наших стран. Однако израильская сторона своими действиями дискредитирует весь этот процесс. Практика отказов во въезде белорусским гражданам начинает приобретать массовый характер и для нас является принципиально неприемлемой".

Беларусь настроена на продолжение диалога и поиск вариантов решения проблемы при обязательном учете интересов друг друга. "Определенное понимание сегодня было достигнуто. Вместе с тем, пока идет диалог, хотели бы снова обратить внимание Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, РСТО, туристических компаний, операторов и граждан Беларуси на рекомендации МИД от 18 июля 2019 года для тех, кто планирует поездку в Израиль", - отметили в МИД.-0-