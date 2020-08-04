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04 августа 2020, 15:13

Послание Президента было очень эмоциональным и искренним - Шевцов

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Дмитрий Шевцов. Фото из архива
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4 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Послание Президента было очень эмоциональным и искренним. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, комментируя Послание белорусскому народу и Национальному собранию.

"В выступлении Президента был посыл с позиции жизненного и президентского опыта, очень душевный, от сердца, - поделился Дмитрий Шевцов. - В Послании как раз не было крена на те четкие задачи, которые мы должны наметить перед собой. Основной посыл был на сохранение того, что мы создали за период независимости Беларуси".

"Александр Лукашенко говорил и о начале строительства независимости, о начале 90-х, когда был очень сложный период нашей современной истории, - продолжил Дмитрий Шевцов. - А сейчас мы имеем стабильную страну, спокойную ситуацию".

Он привел простой пример: "Сегодня мы можем гулять по улицам и ничего не бояться - это дорогого стоит. Добиться этого было непросто, и это надо сохранять. Об этом, о непростой истории становления государства надо рассказывать нашим детям. Мы должны сами это рассказывать, чтобы они не черпали информацию только из соцсетей, где много лжи. Мы своим опытом должны давать им наставление вместе сохранить страну и стабильность".-0-

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