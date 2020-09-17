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17 сентября 2020, 17:24

Пособие при рождении тройни в Беларуси превышает Br9,7 тыс. - Минтруда

Фото из архива
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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размер единовременного пособия при рождении тройни в Беларуси превышает Br9,7 тыс. О дополнительных гарантиях семьям, у которых родились двойни и тройни, корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В 2019 году в Беларуси родилось 1 056 двоен и 14 троен.

"Такие семьи имеют ряд дополнительных гарантий со стороны государства. Например, отпуск по беременности и родам составляет 140 календарных дней вместо 126. Также право на бесплатные социальные услуги няни (в пределах 20 часов в неделю для двоен, и 40 - для троен), единовременная выплата на покупку детских вещей первой необходимости - по 2 бюджета прожиточного минимума (БПМ) на каждого ребенка, по Br512,2; бесплатное питание детям до 2 лет без учета доходов семьи", - рассказали специалисты Минтруда и соцзащиты.

Перечисленные виды поддержки востребованы. Так, в первом полугодии 2020 года услугой няни пользовались 1,6 тыс. семей с двойнями и 32 семьи, воспитывающих тройню. Единовременную выплату получили 406 семей на 816 детей на общую сумму Br386,9 тыс. Бесплатным питанием обеспечены 3,9 тыс. детей из семей этой категории. Средняя стоимость набора продуктов в месяц достигает Br110.

"Не все знают, что единовременное пособие в связи с рождением ребенка при рождении двойни либо тройни назначается на каждого ребенка в дифференцированном размере: 10 БПМ - на первого из рожденных детей, 14 БПМ - на второго и последующих детей. То есть при рождении двойни семья получает Br6 146, при рождении тройни - Br9 731", - суммировали в Минтруда.-0-

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