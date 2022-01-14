Посол Ермолович: уверен, что белорусы придут на референдум и поддержат поправки в Конституцию

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Беларуси в столь важное для жизни страны время наверняка придут на референдум и поддержат изменения и дополнения в Основной закон. Уверенность в этом высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович. Текст его заявления размещен на сайте посольства, сообщает БЕЛТА.

Посол считает, что на примере экономического развития страны видно, как много было сделано за годы независимости. "Реализовано четыре полномасштабные пятилетние программы социально-экономического развития, по завершению каждой из них экономика Беларуси выходила на новый качественный уровень. Проведена масштабная модернизация промышленного и сельскохозяйственного комплексов, введена в эксплуатацию Белорусская атомная электростанция", - привел примеры дипломат.

Первоочередной задачей государства на всех уровнях власти была и остается забота о благополучии граждан, выполнение социальных стандартов их жизнедеятельности, подчеркнул глава дипмиссии.

"Страна продолжает развитие и подтверждает свою способность преодолевать трудности, вызванные глобальными экономическими потрясениями, сложной эпидемиологической обстановкой в мире и санкционным давлением со стороны отдельных государств", - констатировал он.

"По мере развития страны и ее общества необходимо вносить коррективы в систему государственного устройства. Со временем проявляются новые внутренние и внешние вызовы, на которые надо дать принципиальный ответ, закрепив его в виде конституционных норм и положений", - убежден он. В ответ на требования времени подготовлен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

"В последнее время наблюдается рост политической активности наших соотечественников, их желание принимать значимое участие в формировании государственной социально-экономической политики. Выросло новое поколение наших граждан - амбициозная, целеустремленная, влюбленная в свою Родину и народ молодежь, которая требует особого обращения. Поэтому важнейшее внимание в проекте уделяется сохранению исторической правды и патриотическому воспитанию молодежи", - отметил Максим Ермолович.

Он также обратил внимание на перераспределение властных полномочий, предложенное в рамках проекта изменений Конституции. В частности, на роль Всебелорусского народного собрания, на корректировку функций Президента, Совета Министров и Национального собрания, ряда иных органов власти. "Эти изменения направлены на повышение устойчивости государственной власти перед лицом внешних и внутренних угроз, на защиту национальных интересов в условиях глобальных информационных войн и геополитических противостояний", - пояснил посол.

"Уверен, что в столь важное для жизни страны время наши граждане придут на референдум и поддержат изменения и дополнения в Основной закон. Тем более что эти изменения являются результатом всенародного труда - сначала в рамках работы Конституционной комиссии, на рассмотрение которой граждане направили более 15 тысяч предложений, теперь - в рамках общественного обсуждения проекта", - подчеркнул Максим Ермолович.-0-