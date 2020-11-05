Посол Италии почтил память погибших в фашистском концлагере в Березвечье

5 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Посол Италии в Беларуси Марио Бальди возложил венок в память о более 200 итальянских военнослужащих, погибших в фашистском концлагере в Березвечье (Глубокский район). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Италии в Беларуси.

Посол Италии посетил город Глубокое по случаю итальянского Дня национального единства и Вооруженных Сил.

В дипмиссии отметили: "В Березвечье с 1941-го по 1944 год погибли 27 тыс. советских военнопленных. Сюда были также переброшены с Балкан, из Албании и Греции, около 1 тыс. итальянских солдат, взятых в плен немцами. Бывший монастырь использовался нацистами как рабочий лагерь. На участке площадью 3 га, обнесенном колючей проволокой, многие заключенные умерли от голода и лишений, но большинство из них было убито до прихода Красной армии в соседнем лесу Борок, где после войны были обнаружены могилы с тысячами тел".

Как рассказали в дипломатической миссии, на месте бывшего фашистского лагеря планируется установить памятную доску, которую изготовит Министерство обороны Италии.-0-