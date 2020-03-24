Посол КНР о поддержке Беларуси в борьбе с коронавирусом: друзья познаются в беде

24 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай благодарен Беларуси за поддержку и помощь в борьбе с коронавирусом, отметил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Минске Цуй Цимин сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Глава дипломатической миссии подчеркнул, что в этот непростой период белорусско-китайские отношения только укрепились. Стороны активно взаимодействуют по всем темам, в том числе по борьбе с коронавирусом. "Друзья познаются в беде", - сказал Цуй Цимин.

Он выразил уверенность в том, что как китайская, так и белорусская стороны успешно справятся с проблемой. Китай выступает за сплочение всего мирового сообщества в борьбе с коронавирусом.-0-