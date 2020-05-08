Посол Сербии: Беларусь может служить примером правильного отношения к памяти о Великой Победе

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может служить примером правильного отношения к памяти о Великой Победе. Такое мнение высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич, который принимал участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы, в храме-памятнике в честь Всех Святых, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня большая честь видеть все, что Беларусь сделала и продолжает делать по поводу Великой Победы. Это просто удивительно и может служить примером для многих других стран, как правильно относиться к Победе", - сказал он. Особо ценно, по его мнению, что к сохранению исторической памяти активно привлекают представителей молодого поколения.

"Я неплохо знаю историю Беларуси, она была трагическая, но вы всегда побеждали. И я убежден, что так будет и в будущем", - добавил Велько Ковачевич.-0-