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Общество
24 декабря 2019, 13:59

Посол Швеции в Беларуси наградила участников конкурса рисунков "Раскрась шведскую технику"

20 декабря посол Швеции в Беларуси госпожа Кристина Юханнессон встречала гостей в резиденции, где прошло торжественное награждение юных участников конкурса рисунков на тему экологии и защиты окружающей среды. В уходящем году шведский производитель техники Volvo Construction Equipment анонсировал линейку компактных электрических машин с нулевым уровнем загрязнения окружающей среды. Детям было предложено раскрасить рисунки с изображением данной техники.

В конкурсе приняли участие дети со всей Беларуси в возрасте от 1 года до 16 лет. Юные художники вместе с родителями с интересом погрузились в тему создания техники, работающей на электрической тяге, и прислали более 200 рисунков, 10 из которых были признаны лучшими.

Следует отметить, что в Швеции к теме экологии относятся с большим трепетом. По словам Кристины Юханнессон, каждого третьего жителя этой страны очень волнуют вопросы климата и окружающей среды. И посольство Швеции старается делиться с белорусами успешными проектами, способными улучшить экологическую ситуацию в мире.

"В Швеции сегодня только 0,5% мусора домохозяйств отправляется на свалку. Все остальное перерабатывается или сжигается на заводах, и мы получаем тепло и электроэнергию. Учитывая наш интерес к вопросам экологии, мы, конечно же, поддержали конкурс рисунков, посвященный спецтехнике, которая не загрязняет окружающую среду. Верим, что данный проект поможет привлечь внимание к бережному и разумному отношению к природе", – отметила госпожа посол Кристина Юханнессон.

Volvo CE делает акцент на внедрении беспилотной спецтехники и электродвигателей, стремясь к формуле three zeros: нулевые выбросы, нулевая аварийность, нулевые простои.

"Вопрос экологии для компании Volvo всегда стоит на первом месте. Гибридный самосвал и фронтальный погрузчик Volvo CE, изображения которых раскрашивали участники конкурса, уже работают в Европе. Такие машины могут функционировать с помощью пульта управления. Получается, то, о чем мы когда-то мечтали, становится реальностью, будущее уже наступило", – рассказывает коммерческий директор ООО "СпецЕвроТех" (дилер техники Volvo CE в Беларуси) Сергей Москаленко.

Каждый родитель на встрече понимал, что через интересные истории, понятные даже самым маленьким, можно научить детей бережному отношению к окружающей среде.

"В школе наши дети много занимались вопросами улучшения экологии. Часто случалось так, что они приходили домой и учили нас, родителей: "Мама, выключай воду", "Папа, выключай свет", "Нельзя весь мусор класть в одну корзину". Получается, они нас, взрослых, воспитывали. Но без слаженного взаимодействия на всех уровнях в обществе ничего не получится, должна вестись комплексная работа в этом направлении. В Швеции местные власти создали такие условия, когда заботиться об экологии стало легко. Например, если мне нужно выбросить крупногабаритную мебель или мусор после ремонта, я знаю, куда могу привезти все это и бесплатно оставить", – поделилась опытом госпожа посол Кристина Юханнессон.

В резиденции посла Швеции так радушно принимали победителей, что гости долго не спешили расходиться. Участники конкурса в торжественной обстановке получили памятные призы, потанцевали с плюшевым "Лосиком" – символом Швеции, поучаствовали в театрально-музыкальной постановке по мотивам известных детских книг о Петсоне и Финдусе шведского писателя Свена Нурдквиста, а также в традиционной шведской "рыбалке" (fiskdamm), где каждый "выловил" для себя сладкий подарок.

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