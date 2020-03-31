31 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Беларуси подготовило итоговый список людей для эвакуации из Вьетнама. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в диппредставительстве.

"Вниманию граждан Беларуси - в настоящее время посольством подготовлен итоговый список для эвакуации, сформированный на основе данных, полученных нами до 18.30 30 марта, - говорится в сообщении. - Если вы по какой-то причине не успели сообщить о своем желании вернуться в Беларусь, незамедлительно направьте по установленной форме данные о себе на адрес vietnam@mfa.gov.by. Те, кто уже направил сведения и при этом смог вернуться в Беларусь, пожалуйста, сообщите нам об этом".

Телефон экстренной консульской помощи для граждан Беларуси во Вьетнаме +84 90 620 55 45.-0-