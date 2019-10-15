Посольство Беларуси предостерегает от посещения мест массового скопления людей в Барселоне

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Испании предостерегает граждан от посещения мест массового скопления людей в связи с протестами в Барселоне. Соответствующие рекомендации размещены на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

"В связи с протестами в Барселоне убедительно просим граждан Беларуси без лишней необходимости не посещать места массового скопления людей, соблюдать элементарные меры предосторожности в людных местах, внимательно следить за своими документами, а также ценными вещами", - предупреждают в посольстве.

Следует учитывать при планировании поездок, что возможны перебои в работе общественного транспорта, в том числе в направлении аэропорта.

Агентством по туризму Барселоны открыт экстренный номер телефона для туристов, чей рейс был отменен, а также тех, кто не смог добраться в ранее забронированный отель: +34932853834. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться на дежурный номер посольства Беларуси в Испании +34645577379.

Как сообщалось, в Барселоне продолжаются протесты сторонников независимости Каталонии, во время которых уже пострадали 78 человек. Протесты начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступавших за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения.-0-