В Барселоне во время акций протеста пострадали 78 человек

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барселоне во время акций протеста сторонников независимости Каталонии пострадали 78 человек, сообщает испанская газета El Pais .

Протесты начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступавших за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена также выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

В Испании выдан новый ордер на арест Пучдемона В 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию.

Через несколько часов после оглашения приговора тысячи человек вышили на акции протеста в центре Барселоны. Сотни демонстрантов направились в аэропорт Барселоны, где произошли столкновения между протестующими и полицией. В результате воздушная гавань отменила около 110 авиарейсов.

Сторонники независимости Каталонии готовятся продолжить протесты 15 октября.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. В ходе голосования 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным.-0-