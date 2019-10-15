В Барселоне во время акций протеста пострадали 78 человек

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барселоне во время акций протеста сторонников независимости Каталонии пострадали 78 человек, сообщает испанская газета
Протесты начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступавших за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена также выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Через несколько часов после оглашения приговора тысячи человек вышили на акции протеста в центре Барселоны. Сотни демонстрантов направились в аэропорт Барселоны, где произошли столкновения между протестующими и полицией. В результате воздушная гавань отменила около 110 авиарейсов.
Сторонники независимости Каталонии готовятся продолжить протесты 15 октября.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. В ходе голосования 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным.-0-