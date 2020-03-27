Посольство Беларуси в КНР пояснило, кого не коснется запрет на въезд в Китай

27 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай с 28 марта приостанавливает въезд иностранцев, но в этом запрете есть некоторые исключения, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.

Посольство информирует белорусских граждан о том, что в соответствии с постановлением Министерства иностранных дел и Национального агентства по миграции КНР с 28 марта Китай приостанавливает въезд иностранных граждан (в том числе Беларуси) с действующими въездными визами и разрешениями на проживание в КНР (работа, учеба, семейные дела и другое). Исключение составляют лица с действительными дипломатическими, служебными визами и визами для осуществления международных пассажирских и грузовых перевозок (тип С).

В случае возникновения экстренных ситуаций на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 белорусских граждан просят обращаться для получения соответствующих разъяснений по телефонам: +86 155 1061 8510 (посольство в Пекине); +86 186 2065 2344 (генеральное консульство в Гуанчжоу); +86 139 1856 1690 (Генеральное консульство в Шанхае).

При этом обращается внимание, что в настоящее время в посольстве Беларуси в КНР прием граждан по консульским вопросам осуществляется в штатном режиме.

Касательно ситуации в КНР посольство Беларуси сообщает, что региональные власти Китая децентрализованно применяют меры по помещению на 14-дневный карантин китайских и иностранных граждан, прибывающих в КНР из стран (либо в течение 14 дней посещавших страны) с высоким уровнем эпидемиологической угрозы. Решение принимается местными правительствами в зависимости от ежедневного изменения эпидемиологической ситуации в иностранных государствах. По прилете в КНР на 14-дневный карантин могут быть помещены граждане, у которых обнаружены симптомы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а также лица, контактировавшие с указанными гражданами во время полета".

Китай запретит въезд иностранцам "Китайская сторона приняла решение с 00.00 часов 28 марта 2020 года временно запретить въезд иностранным гражданам с действующими визами и видом на жительство", - сказано в опубликованном заявлении Государственного управления по миграции КНР.

С 23 марта по решению Департамента гражданской авиации КНР международные рейсы (в том числе из Гонконга, Макао, Тайваня), прибывающие в Пекин, переведены в ближайшие региональные аэропорты. Пассажиры после прохождения пограничного, таможенного, санитарного контролей внутренними рейсами доставляются в Пекин. В связи с этим в посольстве Беларуси настоятельно не рекомендуют планировать транзитные перелеты через столицу Китая.

С 24 марта все китайские и иностранные граждане, прибывающие в Пекин из-за рубежа, должны за свой счет пройти тест на наличие коронавируса и находиться на 14-дневном карантине в назначенном китайской стороной месте.

Кроме того, с 26 марта всех китайских и иностранных граждан после прибытия в международные аэропорты Шанхая помещают на 14-дневный карантин по месту жительства или в специализированные учреждения в соответствии с правилами, утвержденными администрацией района проживания. С 22 марта все граждане, прибывающие в Шанхай из-за рубежа, должны пройти обязательный тест на наличие коронавируса за счет личных средств.

Все китайские и иностранные граждане, прибывающие в провинцию Гуандун, с 21 марта должны находиться под 14-дневным домашним наблюдением или на карантине (оплата пребывания производится за свой счет) в соответствии с правилами, утвержденными администрацией района проживания. Данная мера применяется независимо от страны, из которой прибыл гражданин.

По решению правительства Макао, с 18 марта введен запрет на въезд иностранных граждан в данный специальный административный район. Исключение составляют иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в качестве нерезидентов.

С 25 марта иностранным гражданам запрещен въезд в Гонконг. Приостанавливаются также транзитные рейсы в международном аэропорту этого административного района.

В случае перемены места временного или постоянного проживания в КНР решением местных властей человек может быть помещен на 14-дневный карантин. В этой связи рекомендуется воздержаться от поездок внутри страны (за исключением следования к аэропорту для вылета за пределы Китая).

Посольство Беларуси в КНР обращает внимание на еще одну деталь: более чем в 200 городах Китая для местных и иностранных граждан, проживающих в КНР, введены персональные QR-коды здоровья. Их получение организовано через приложения систем оплаты и месенджеров Alipay и Wechat. Во многих регионах посещение общественных мест возможно только после предъявления QR-кода здоровья.-0-

Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот" Обращается внимание, что с 29 марта "Аэрофлот" будет выполнять рейсы только по маршруту Москва - Шанхай - Москва один раз в неделю (вылет из Москвы в воскресенье, вылет из Шанхая в понедельник).