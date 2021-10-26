Посольство Беларуси в РФ не будет вести консульский прием с 28 октября до 8 ноября

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Из-за режима нерабочих дней в России, объявленного из-за роста заболеваемости COVID-19, посольство Беларуси в РФ прекратит консульский прием граждан с 28 октября по 8 ноября за исключением экстренных случаев. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте диппредставительства, сообщает БЕЛТА.

"В связи с объявлением в Российской Федерации с 28.10.2021 по 08.11.2021 нерабочих дней, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 0.00 28 октября до 0.00 8 ноября будет приостановлен прием граждан по консульским вопросам, - говорится в сообщении посольства. - В это время будет сохранен прием граждан по вопросам выдачи свидетельств на возвращение в Республику Беларусь, а также выдаче виз иностранным гражданам, следующим по телеграммам о смерти или тяжелом заболевании близких родственников, а также владельцам дипломатических и служебных паспортов".-0-