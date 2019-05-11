Постановление Совмина впервые подготовлено как безбумажный документ

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановление Совета Министров впервые принято с помощью нового механизма подготовки и согласования решений правительства в электронном виде, сообщили БЕЛТА в Совете Министров.

"Совет Министров, республиканские органы государственного управления и другие организации, подчиненные правительству, активно расширяют использование в повседневной работе элементов электронного правительства. Так, примерно 90% корреспонденции уже поступает в Аппарат Совета Министров от госорганов в виде электронных документов", - отметили в правительстве.

С 1 мая реализован полноценный механизм подготовки, параллельного согласования и принятия решений правительства и распоряжений премьер-министра Беларуси в виде электронных документов. 10 мая именно в таком виде принято постановление Совета Министров "Аб змяненні складу калегіі Дзяржаўнага камітэта па маёмасці", подписан ряд распоряжений. Технически возможность электронного согласования документов реализована на базе разработанной Аппаратом Совета Министров системы электронного документооборота FlexEDoc.

Дальнейшие планы предполагают полный отказ в течение 2019 года от служебной переписки между республиканскими органами госуправления на бумажных носителях.

В 2018 году Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства (United Nations E-Government Survey 2018) среди 193 стран.-0-