Поставить суверенное государство на колени - телеканал AUF1.TV о причинах международной кампании против Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против Беларуси развязана международная кампания, цель которой - свержение законно избранного Президента Александра Лукашенко. Со времени окончания холодной войны в Европе не происходило ничего подобного. Что на самом деле скрывается за этой кампанией против президента суверенного государства и его правительства - в этом попробовали разобраться журналисты независимого телеканала AUF1.TV, который вещает на немецкоязычную аудиторию в Европе.

Западные СМИ пренебрежительно окрестили Александра Лукашенко "диктатором", а Беларусь изображают как "европейскую Северную Корею", говорится в сюжете AUF1.TV.

Проанализировав развитие Беларуси за последние 25 лет, журналисты AUF1.TV пришли к удивительному выводу - под руководством Александра Лукашенко Беларусь пережила серьезный экономический подъем, успешно боролась с преступностью и коррупцией, сохранила социальную направленность политики и сберегла национальный суверенитет.

"В 1994 году началась эра правления Лукашенко. С тех пор Беларусь идет своим особым путем национального развития. Александр Лукашенко не поддался влиянию Запада и в отличие от соседних стран, проводивших неолиберальные реформы, построил у себя в стране социальную рыночную экономику и постепенно проводил реформы без слома старых устоявшихся структур. Белорусский президент сохранил при этом многие объекты социальной направленности, которые существовали при СССР, обезвредил еще до их появления ростки новой олигархии и успешно проводил борьбу против организованной преступности и коррупции. В стране выстроена прекрасная система образования с упором на воспитание патриотических чувств, любви к родине и сохранение семейных ценностей. Большое внимание уделяется национальному суверенитету, праву народа на самоопределение и бескомпромиссную борьбу против вмешательства во внутренние дела и дестабилизацию извне", - отмечается в сюжете AUF1.TV.

Уже само существование такого государства в Европе является для глобалистов и определенных сил на Западе бельмом на глазу, отмечают журналисты телеканала.

"Но как так получилось, что ЕС в прошлом году вмешался во внутренние дела Беларуси и еще до выборов 9 августа 2020 года завил о непризнании результатов выборов?" - задаются вопросом журналисты.

В сюжете обращается внимание на политику Александра Лукашенко во время пандемии коронавируса, когда белорусский лидер выступил на стороне своего народа. Именно отказ Беларуси от тотального карантина и шаблонных мер, предпринятых западными странами, по мнению журналистов, могли послужить причиной для свержения Александра Лукашенко с поста президента.

"Когда немецкий парламент 25 марта 2020 года объявил об эпидемии национального масштаба, а по всему миру принимались жесточайшие меры по сдерживанию коронавируса, Лукашенко стал одним из немногих глав государств, кто выступил на стороне своего народа. Своим высказыванием, что "коронавирус - это не эпидемия, а психоз" он избежал панических настроений среди населения и не ввел в стране неоправданных мер вроде тотального карантина и закрытия предприятий", - отмечают журналисты.

Вплоть до осени 2020 года Беларусь жила нормальной жизнью. Были открыты магазины, бары и рестораны, на стадионах проходили футбольные матчи национальной лиги при полных стадионах. Почти никто не носил маски. "И несмотря на это в стране не случилось массовых смертей. Это свело на нет все высказывания о смертельном вирусе COVID-19, который убивает всех подряд. Могло ли это послужить причиной для свержения Лукашенко с поста президента?" - озвучивается в сюжете предположение.

Интересно, что Александр Лукашенко еще до выборов и до начала международной травли заявил в одном из своих выступлений на телевидении, что Всемирный банк запросил у Беларуси информацию для обмена опытом в борьбе с коронавирусом на фоне успехов республики в противостоянии пандемии. "Всемирный банк готов профинансировать нас в десятикратном объеме за наши успехи в борьбе против коронавируса. Они даже запросили наше Министерство здравоохранения об информации для обмена опытом. А сейчас МВФ требует от нас ввести карантин, меры по изоляции и комендантский час. Все чепуха, мы ни под чью дудку плясать не станем", - заявил тогда Александр Лукашенко.

"Может быть, глобалисты попытались подкупить или чем-то шантажировать белорусского Президента? Неоспорим тот факт, что после выборов ЕС и сомнительные НГО (негосударственные организации) попытались свергнуть Лукашенко в ходе так называемой цветной революции по примеру Украины. Но когда попытка переворота не удалась, Европейский союз пытается извне поставить Беларусь и ее Президента на колени, что похоже на объявление войны суверенному государству", - говорится в сюжете AUF1.TV.

Жесткими экономическими санкциями ЕС ударил по допуску Беларуси к финансовым рынкам и другим финансовым инструментам, а также закрыл свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

"Эти санкции базируются на вымышленной информации об угоне самолета 23 мая этого года. После сообщения о минировании на борту Ryanair самолет не был захвачен - как утверждается в западных СМИ - Президентом Лукашенко и посажен в Минске. В открытом доступе есть переговоры капитана самолета с диспетчером и там говорится совсем о другом. Пилот сам по своей воле принял решение после переговоров с руководством Ryanair не приземляться в вильнюсском аэропорту, а в Минске", - отмечают журналисты телеканала.

Во всей этой истории для журналистов независимого телеканала AUF1.TV остается загадкой - почему после двух месяцев расследования инцидента с Ryanair до сих пор не обнародованы данные ИКАО?

И еще один вопрос, на который журналисты телеканала пока не находят ответа: "Так может ли быть так, что кампания против Беларуси нацелена на что-то совершенно иное?".-0-