Поставки масок в аптеки будет курировать "Белфармация"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белфармация" будет единым оператором по реализации защитных изделий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

"Правительство приняло решение определить единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий РУП "Белфармация". Теперь поставки защитных масок в аптечную сеть всех форм собственности будет курировать единый оператор", - пояснили в пресс-службе

Такая мера принята, чтобы процессы поставок и отгрузок были прозрачными, а цены на маски не завышались. Для медицинского персонала маски отгружаются УП "Белмедтехника".

"Сегодня стоит задача обеспечить внутренний рынок страны в полном объеме: закрыть потребности как медицинского персонала в средствах защиты, так и граждан. Поэтому к производству защитных масок подключились десятки различных предприятий, на сегодня их уже более 50", - отметили в "Беллегпроме".

В концерне полагают, что это не предел, предложения по пошиву масок поступают ежедневно."Почти 3,5 тыс. швей, работая в три смены, изготавливают маски, а предприятия наращивают мощности и готовы принимать на работу по пошиву масок швей дополнительно", - добавили в пресс-службе.

С начала февраля, когда стали выпускать первые маски, производство увеличилось в 3 раза, существенно расширен ассортимент. "Однако первоочередная задача - обеспечить медицинскими масками персонал учреждений здравоохранения. К концу недели планируем выйти на цифру в 1 млн масок, а к концу следующей - 2 млн", - сообщили в "Беллегпроме".-0-