Постное меню для новогоднего стола

Многие православные верующие соблюдают пост во время новогодних праздников. Какие же подать блюда в эту ночь, чтобы порадовать близких? Об этом читайте ниже! Мы подготовили для вас подборку очень простых и вкусных блюд, в составе которых нет ингредиентов животного происхождения.
Постные праздничные рецепты на Новый год:
Салат фасолевый с кукурузой
Ингредиенты:
Красная фасоль – 1 банка
Кукуруза десертная – 1 банка
Помидоры – 3 шт.
Лук – 1 шт.
Зелень – по вкусу
Соль – по вкусу
Сок лимона – 2 ст.л.
Масло растительное – по вкусу
Приготовление:
Сначала подготовьте лук. Мелко нарежьте его и залейте лимонным соком на 15-20 минут. В миске смешайте фасоль и кукурузу. Помидоры порежьте и добавьте в салат вместе с луком. Посолите по вкусу и заправьте блюдо растительным маслом. При подаче украсьте зеленью.
Салат с нутом
Ингредиенты:
Нут – 1 стакан
Помидоры – 2 шт.
Маслины без косточки – 1 банка
Болгарский сладкий перец – по желанию
Лук репчатый – ? небольшой луковицы
Зелень – по вкусу
Соль – по вкусу
Масло растительное – по вкусу
Приготовление:
Нут замочите предварительно в холодной воде на несколько часов. Затем отварите до готовности и остудите. Помидоры, маслины, перец и лук произвольно порежьте и добавьте к нуту. Мелко измельчите зелень, посолите салат и добавьте масло.
Закуска из шампиньонов
Ингредиенты:
Шампиньоны – 600 гр.
Вода – 100 мл.
Уксус – 3 ст.л.
Масло растительное – 50 мл.
Соль – 1,5 ч.л.
Сахар – 1,5 ч.л.
Чеснок – 4 дольки
Перец горошком – 10 шт.
Зелень – по вкусу
Приготовление:
Для этого рецепта отлично подойдут маленькие грибы. Если же у вас шампиньоны среднего размера или большие – разрежьте их вдоль на несколько частей.
Для маринада в воду добавьте уксус, масло, раздавленные дольки чеснока, сахар, соль и перец. Доведите до кипения и положите в кастрюлю грибы. Прокипятите их в течение 5 минут и дайте остыть, не доставая из маринада. Готовые шампиньоны переложите на блюдо и украсьте зеленью.
Запеченные картофельные дольки
Ингредиенты:
Картофель – 10 шт.
Чеснок – 3 зубчика
Специи – по вкусу
Масло растительное – 50 мл.
Зелень – по желанию
Соль – по вкусу
Черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
Хорошо промойте картофель и нарежьте на дольки вдоль. Чеснок мелко измельчите. В миску сложите дольки, добавьте чеснок, масло, специи и соль с зеленью. Размешайте все и выложите картофель на противень. Запекайте до мягкости внутри и золотистой корочки снаружи.
Картофельная запеканка с грибами
Ингредиенты:
Картофель – 6 штук
Шампиньоны – 200 гр.
Лук – 1 шт.
Помидоры – 2 шт.
Постный майонез – 1 упаковка
Соль – по вкусу
Черный молотый перец – по вкусу
Масло растительное – 3 ст.л.
Приготовление:
Шампиньоны и лук мелко нарубите, посолите и обжарьте на растительном масле. Помидоры нарежьте полосками. Картофель отварите, разомните в пюре, посолите и поперчите.
В форму для запекания выложите слоями пюре, грибы с луком, снова пюре и помидоры. Каждый слой промажьте постным майонезом. Готовьте запеканку в духовке при 180 градусах 25 минут.
Цветная капуста в кляре
Ингредиенты:
Цветная капуста – 500 гр.
Постный майонез – 1 упаковка
Мука – 1/2 стакана
Соль – по вкусу
Растительное масло – для жарки
Приготовление:
Соцветия цветной капусты отварите в соленой воде до полуготовности. Капуста не должна разваливаться. В одну миску выложите постный майонез, а в другую – муку. Каждый кусочек капусты обмакните сначала в майонез, а затем в муку. Затем обжарьте капусту на раскаленном масле до образования корочки. Подавать можно и в горячем, и в холодном виде.
Фруктовый десерт
Ингредиенты:
Яблоки – 2 шт.
Банан – 1 шт.
Любые замороженные ягоды – 300 гр.
Сахар – по вкусу
Приготовление:
Яблоки запеките и отделите мякоть от кожуры. После остывания измельчите блендером в пюре вместе с бананом. Ягоды также измельчите и добавьте сахар по желанию. В порционные стаканчики или креманки выложите десерт слоями. При подаче можно украсить десерт сахарной пудрой или листочками мяты.
Постный пирог с вишней
Ингредиенты:
Вишня замороженная – 300 гр.
Крахмал (кукурузный или картофельный) – 1 ст.л.
Мука – 2 стакана
Чай черный (крепкий) – 1 стакан
Любое кислое варенье или повидло – 2 ст.л.
Сахар – 1 стакан + 1 ст.л.
Ванилин – на кончике ножа
Разрыхлитель теста – 10 гр.
Растительное масло – 2 ст.л.
Приготовление:
Заварите крепкий черный чай, охладите и соедините с вареньем и растительным маслом. Далее смешайте в глубокой миске сухие ингредиенты и добавьте чай. Размешайте тесто до растворения всех комков.
На дно формы для выпечки положите ягоды (предварительно их размораживать не нужно). Посыпьте их смесью крахмала с сахаром (по 1 столовой ложке). Залейте тесто и уберите в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте до готовности (примерно полчаса).
Подготовила Ксения Багрова
Фото из открытых источников
ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ