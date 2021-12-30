Постное меню для новогоднего стола





Постные праздничные рецепты на Новый год:





Салат фасолевый с кукурузой





Ингредиенты:





Красная фасоль – 1 банка





Кукуруза десертная – 1 банка





Помидоры – 3 шт.





Лук – 1 шт.





Зелень – по вкусу





Соль – по вкусу





Сок лимона – 2 ст.л.





Масло растительное – по вкусу





Приготовление:





Сначала подготовьте лук. Мелко нарежьте его и залейте лимонным соком на 15-20 минут. В миске смешайте фасоль и кукурузу. Помидоры порежьте и добавьте в салат вместе с луком. Посолите по вкусу и заправьте блюдо растительным маслом. При подаче украсьте зеленью.





Салат с нутом





Ингредиенты:





Нут – 1 стакан





Помидоры – 2 шт.





Маслины без косточки – 1 банка





Болгарский сладкий перец – по желанию





Лук репчатый – ? небольшой луковицы





Зелень – по вкусу





Соль – по вкусу





Масло растительное – по вкусу





Приготовление:





Нут замочите предварительно в холодной воде на несколько часов. Затем отварите до готовности и остудите. Помидоры, маслины, перец и лук произвольно порежьте и добавьте к нуту. Мелко измельчите зелень, посолите салат и добавьте масло.





Закуска из шампиньонов





Ингредиенты:





Шампиньоны – 600 гр.





Вода – 100 мл.





Уксус – 3 ст.л.





Масло растительное – 50 мл.





Соль – 1,5 ч.л.





Сахар – 1,5 ч.л.





Чеснок – 4 дольки





Перец горошком – 10 шт.





Зелень – по вкусу





Приготовление:





Для этого рецепта отлично подойдут маленькие грибы. Если же у вас шампиньоны среднего размера или большие – разрежьте их вдоль на несколько частей.

Для маринада в воду добавьте уксус, масло, раздавленные дольки чеснока, сахар, соль и перец. Доведите до кипения и положите в кастрюлю грибы. Прокипятите их в течение 5 минут и дайте остыть, не доставая из маринада. Готовые шампиньоны переложите на блюдо и украсьте зеленью.





Запеченные картофельные дольки





Ингредиенты:





Картофель – 10 шт.





Чеснок – 3 зубчика





Специи – по вкусу

Масло растительное – 50 мл.

Зелень – по желанию

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

Хорошо промойте картофель и нарежьте на дольки вдоль. Чеснок мелко измельчите. В миску сложите дольки, добавьте чеснок, масло, специи и соль с зеленью. Размешайте все и выложите картофель на противень. Запекайте до мягкости внутри и золотистой корочки снаружи.

Картофельная запеканка с грибами

Ингредиенты:

Картофель – 6 штук

Шампиньоны – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Постный майонез – 1 упаковка

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло растительное – 3 ст.л.

Приготовление:

Шампиньоны и лук мелко нарубите, посолите и обжарьте на растительном масле. Помидоры нарежьте полосками. Картофель отварите, разомните в пюре, посолите и поперчите.

В форму для запекания выложите слоями пюре, грибы с луком, снова пюре и помидоры. Каждый слой промажьте постным майонезом. Готовьте запеканку в духовке при 180 градусах 25 минут.

Цветная капуста в кляре

Ингредиенты:

Цветная капуста – 500 гр.

Постный майонез – 1 упаковка

Мука – 1/2 стакана

Соль – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Приготовление:

Соцветия цветной капусты отварите в соленой воде до полуготовности. Капуста не должна разваливаться. В одну миску выложите постный майонез, а в другую – муку. Каждый кусочек капусты обмакните сначала в майонез, а затем в муку. Затем обжарьте капусту на раскаленном масле до образования корочки. Подавать можно и в горячем, и в холодном виде.

Фруктовый десерт

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Банан – 1 шт.

Любые замороженные ягоды – 300 гр.

Сахар – по вкусу

Приготовление:

Яблоки запеките и отделите мякоть от кожуры. После остывания измельчите блендером в пюре вместе с бананом. Ягоды также измельчите и добавьте сахар по желанию. В порционные стаканчики или креманки выложите десерт слоями. При подаче можно украсить десерт сахарной пудрой или листочками мяты.

Постный пирог с вишней

Ингредиенты:

Вишня замороженная – 300 гр.

Крахмал (кукурузный или картофельный) – 1 ст.л.

Мука – 2 стакана

Чай черный (крепкий) – 1 стакан

Любое кислое варенье или повидло – 2 ст.л.

Сахар – 1 стакан + 1 ст.л.

Ванилин – на кончике ножа

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Растительное масло – 2 ст.л.

Приготовление:

Заварите крепкий черный чай, охладите и соедините с вареньем и растительным маслом. Далее смешайте в глубокой миске сухие ингредиенты и добавьте чай. Размешайте тесто до растворения всех комков.

На дно формы для выпечки положите ягоды (предварительно их размораживать не нужно). Посыпьте их смесью крахмала с сахаром (по 1 столовой ложке). Залейте тесто и уберите в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте до готовности (примерно полчаса).

Подготовила Ксения Багрова

Фото из открытых источников

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