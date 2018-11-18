Постоянная экспедиция белорусских полярников может отправиться в Антарктиду в 2019 году

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в Антарктиду может отправиться постоянная экспедиция белорусских полярников, сообщил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, сообщает БЕЛТА.

"Строительство Белорусской антарктической станции - это знаковый проект академии наук. Сегодня в Антарктиде у нас есть своя территорию (гора Вечерняя), где смонтированы жилищный и рабочий модули. В текущем году на ледовый континент будут доставлены новые мощности, будут расширены жилые и рабочие помещения. Мы планировали еще в нынешнем году отправить в Антарктиду полярников на постоянное место жительства, чтобы наша экспедиция работала в круглогодичном режиме вахтовым методом. Но решили, что в этом году экспедиция будет сезонной, а в следующем году, возможно, станет постоянной", - отметил Владимир Гусаков.

Как сообщалось, старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции был дан в НАН 31 октября. В составе экспедиции сезона-2018/2019 - научные сотрудники организаций НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, НПЦ по биоресурсам) и БГУ (Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы). В числе участников - начальник экспедиции Алексей Гайдашов, ведущий специалист- заместитель начальника экспедиции Дмитрий Лукашанец, инженер-метеоролог Сергей Байков, инженер-радиометрист Владислав Базылевич, инженер-механик по эксплуатации машин и механизмов Артур Ивашко, врач-хирург Сергей Сухарев, инженер-механик дизель-электростанции Алексей Хаткевич и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Ленкевич.-0-