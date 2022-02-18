Постпред Беларуси в Женеве встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По случаю завершения дипломатической миссии постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве иностранных дел.

Юрий Амбразевич отметил сохраняющуюся актуальность мандата УВКБ ООН в современном мире в связи продолжающимися войнами, конфликтами и их угрозами, вызывающими массовое вынужденное перемещение людей. Руководитель белорусской миссии акцентировал внимание на инициативе Президента Беларуси о необходимости провести глобальный диалог по безопасности, реализация которого будет способствовать устранению первопричин вынужденного перемещения.

Собеседники приветствовали конструктивный характер сотрудничества Беларуси и УВКБ в целях содействия нашей стране в успешной реализации ее обязательств по Конвенции о статусе беженцев.

Постпред Беларуси поблагодарил Верховного комиссара за техническую и экспертную поддержку в создании и совершенствовании национальной системы убежища. Он призвал Верховного комиссара продолжить работу УВКБ ООН по оказанию правительству Беларуси содействия в разрешении миграционного кризиса на границе со странами ЕС, задействовав для этого весь авторитет Организации Объединенных Наций.

По итогам встречи Юрий Амбразевич особо подчеркнул, что правительства Польши, Литвы и Латвии уклоняются от решения проблемы, избегают сотрудничества с правительством Беларуси, чем грубо нарушают свои международные обязательства в соответствии с Конвенцией ООН о статусе беженцев. Польша, Литва и Латвия несут особую ответственность за судьбы иностранных перемещенных лиц, ищущих убежища в Европейском союзе и временно и вынужденно размещенных правительством Беларуси на своей территории вблизи белорусско-польской границы. При этом Беларусь, как и ранее, готова к конструктивному и практическому взаимодействию с соседями.-0-