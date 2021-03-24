Постпреды стран СНГ почтили память жителей Хатыни

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ и делегация Исполнительного комитета СНГ посетили мемориальный комплекс "Хатынь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"В Хатыни дипломаты стран СНГ возложили венки к Вечному огню в память о жителях деревни, сожженной фашистами 22 марта 1943 года. Для представителей стран Содружества была организована экскурсия по мемориальному комплексу", - рассказали в пресс-службе.

Хатынь была уничтожена гитлеровцами вместе с жителями. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Ее страшную судьбу в годы немецко-фашистской оккупации разделили свыше 9 тыс. сел и деревень Беларуси. Некоторые из них, сожженные вместе с людьми, как и Хатынь, после войны уже не возродились. Открытый в 1969 году на месте уничтоженной деревни мемориальный комплекс "Хатынь" стал мировым символом бесчисленных жертв, страданий и мужества простых людей в годы Великой Отечественной войны. Мемориал включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.-0-