Потребители должны видеть, что за продукт они приобретают - Русый

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребители должны видеть, что за продукт они приобретают. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый. Сегодня он принимает участие в расширенном заседании Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей, на рассмотрение которой вынесен законопроект "Об изменении закона "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения".

Законопроект готовится на рассмотрение осенней сессии парламента во втором чтении. "Это не только востребованный и ожидаемый законопроект, он крайне необходим, чтобы вести торговлю не только внутри страны, но и за ее пределами. Потребители должны видеть, что за продукт они получают: где он произведен, на каком предприятии. Если с крупным рогатым скотом, свинопоголовьем, молочным стадом все эти вопросы отработаны, то сейчас - новый шаг, чтобы в этот процесс могли включиться личные подсобные и фермерские хозяйства, которые занимаются разведением птицы, пчел, чтобы покупатель не сомневался, что это экологически чистая продукция", - рассказал Михаил Русый.

Имеющийся опыт идентификации животных в стране позволит осуществить идентификацию и регистрацию новых видов животных для всех субъектов отношений. При этом действие закона будет распространяться только на животных и продукты животного происхождения, из которых извлекается прибыль. Продукты животного происхождения, производство которых осуществляется физическими лицами для собственных нужд, под действие закона не подпадают.

По словам сенатора, законопроект повысит безопасность при перемещении животных и продуктов животного происхождения как по территории нашей страны, так и за ее пределами. "Это защита потребителя, безопасность населения и экономическая безопасность страны, то есть конкурентоспособность. Мы сегодня можем работать на любых мировых рынках. Наши предприятия поставляют продукты питания в 114 стран. Постоянно открываются новые рынки. Сейчас мы очень хорошо работаем с Китаем, Вьетнамом, надо смелее идти на рынок Евросоюза", - добавил он.-0-