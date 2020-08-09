Поведение кандидатов и их штабов во многих случаях непредсказуемо - Кобицкий

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поведение кандидатов, их штабов и соратников во многих случаях непредсказуемо. Об этом заявил в программе "Объективно" на телеканале ОНТ генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Кобицкий отметил, что во время визитов на избирательные участки чувствовалось по атмосфере, что члены избирательных комиссий напряжены, что "они готовы к каким-то вызовам, надеюсь, не к угрозам". "Понятное дело, что поведение каждого из кандидатов, их штабов, возможных соратников непредсказуемо во многих случаях. Просто не надо вестись ни на какие провокации, надо честно выполнять свою работу и не будет никаких проблем", - сказал он.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин подчеркнул, что во время этой избирательной кампании использовались технологии для внесения раздрая в общество. "Основная цель на первоначальном этапе - разделить общество на два воюющих фронта. В действительности это не получилось", - заметил он.

"Следующий этап - активное давление непосредственно на членов избирательной комиссии. В большей степени он был направлен на то, чтобы сформировать так называемые личные страхи, выдать некие персональные данные, активно воздействовать через соцсети и так далее", - отметил аналитик.

Эти методики, по словам эксперта, отрабатывались и получили свою практику в избирательных кампаниях в других странах, они показали свою эффективность. Однако в Беларуси развернуться таким технологиям в полную силу никто не даст.-0-