Повный: храмы - это не политические трибуны и не площадки для дебатов

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Храмы - это не политические трибуны и не площадки для предвыборных или послевыборных дебатов. На это обратил внимание настоятель храма-памятника в честь Всех Святых протоиерей Федор Повный в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Храмы - это не политические трибуны, не площадки для предвыборных или послевыборных дебатов, не место для громких обличений", - сказал протоиерей.
Настоятель храма заметил, что до проповеди на амвоне священник стоит со святой чашей и причащает всех в храме. "И все они едины во Христе. И неужели Сын Божий спрашивает у причастника: "Ты за белых или за красных?" Он вопрошает: "Веришь ли ты? Любишь ли меня? Со мной ли ты? Выполнил ли ты заповеди Отца моего? Примирился ли с тебя опечалившим?" А проповедуя, священник держит распятие, чтобы не забыть, от чьего имени он говорит", - обратил внимание Федор Повный.
Святой отец подчеркнул, что обсуждать острые проблемы общества и разъяснять духовный смысл резонансных событий - это формат беседы, частной или публичной, но за пределами храма, вне контекста божественной литургии. "Но и тогда священник несет сугубую ответственность за каждое произнесенное слово. И все же главная задача священнослужителя - это молитва", - констатировал он.-0-
"Храмы - это не политические трибуны, не площадки для предвыборных или послевыборных дебатов, не место для громких обличений", - сказал протоиерей.
Настоятель храма заметил, что до проповеди на амвоне священник стоит со святой чашей и причащает всех в храме. "И все они едины во Христе. И неужели Сын Божий спрашивает у причастника: "Ты за белых или за красных?" Он вопрошает: "Веришь ли ты? Любишь ли меня? Со мной ли ты? Выполнил ли ты заповеди Отца моего? Примирился ли с тебя опечалившим?" А проповедуя, священник держит распятие, чтобы не забыть, от чьего имени он говорит", - обратил внимание Федор Повный.
Святой отец подчеркнул, что обсуждать острые проблемы общества и разъяснять духовный смысл резонансных событий - это формат беседы, частной или публичной, но за пределами храма, вне контекста божественной литургии. "Но и тогда священник несет сугубую ответственность за каждое произнесенное слово. И все же главная задача священнослужителя - это молитва", - констатировал он.-0-