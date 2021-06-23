Повышенный интерес к Основному закону связан с необходимостью его корректировки - Любецкая

23 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Повышенный интерес общества к Основному закону связан с объективной необходимостью его корректировки. Такое мнение высказала сегодня в Бресте во время расширенного заседания Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания ее председатель Светлана Любецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Повышенный интерес к Основному закону связан с тем, что наступило время для его корректировки. Это объективная необходимость. Думаю, еще год назад многие не подозревали о тех изменениях, которые внесет в нашу жизнь пандемия. Изменился образ жизни, и, скорее всего, прежним он не будет, мы не возвратимся в те времена, которые были. Пандемия - один из поводов, могут быть и другие вызовы, и мы должны заложить на перспективу в Основном законе те позиции, которые станут базисом для развития других законодательных актов во всех сферах жизни", - объяснила суть проблемы председатель Постоянной комиссии.

Заседание прошло в Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина в формате диалоговой площадки "Конституционная реформа в Республике Беларусь". Местом проведения такой встречи Брестский регион выбран неслучайно. Это территория с достаточно плотной населенностью, где находятся масштабные, градообразующие предприятия, имеющие значительный вес в экономике страны. Область также известна высоким уровнем правового обеспечения.

Участники встречи, в которой, кроме депутатов, приняли участие преподаватели и студенты факультетов вуза, обсудили различные аспекты конституционной реформы. Она затронет избирательную систему, устройство правительства, компетенции парламента и других органов госуправления, вопросы местного управления и самоуправления. Такой мониторинг законодательства, по мнению членов дискуссии, весьма эффективен.

"Дискуссия была информативной и полезной с точки зрения вовлечения в диалог тех, кто только начинает свою жизнь и кто наделен обязанностью реализовывать, формализовывать правовые подходы. Обсуждение вопросов корректировки Основного закона выявило основные тенденции в том, что волнует наших ребят. Их волнует будущее, социальные лифты, условия для обеспечения максимальной личностной и профессиональной реализации. Задача государства и законодателя - услышать эти запросы, понять их правильно и реализовать на уровне закона", - подытожила Светлана Любецкая.

Уже завтра, 24 июня, состоится очередное заседание Конституционной комиссии, где будут рассмотрены предложения по изменению преамбулы Конституции и основ конституционного строя, а также вопросы, касающиеся реформирования судебной системы.-0-