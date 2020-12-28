Пожилым людям необходимо запастись лекарствами в преддверии праздников - геронтолог

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилым людям следует заранее запастись лекарствами в преддверии праздников. Такая информация размещена на сайте Минздрава со ссылкой на главного внештатного специалиста по геронтологии Минздрава Людмилу Жилевич.

В период праздников есть риск обострить течение хронических заболеваний, отметила Людмила Жилевич. Это может быть связано со сбоем привычного уклада жизни, резким эмоциональным всплеском. Человек может не принять лекарство из-за забывчивости или отсутствия препарата.

Если у человека есть хронические заболевания (диабет, гипертония, стенокардия, сердечная или легочная недостаточность), лучше заранее обеспечить себя необходимыми лекарствами, рекомендует главный внештатный специалист по геронтологии.

Пожилым людям и вовсе лучше разложить основные лекарства в таблетницу на неделю.

Во время праздничного застолья старайтесь не употреблять разнородные продукты и главное - не переедать, особенно на ночь. Важно помнить, что лекарственные средства, успокоительные несовместимы с алкоголем.

Если пожилой человек выходит гулять в одиночестве, ему следует взять с собой телефон. А в кармашек можно положить записку с адресом, ФИО, номерами телефонов родственников, а также таблетки для снятия приступа сердечной боли и другие.

Дома номера основных телефонов должны быть написаны большим шрифтом и лежать рядом со стационарным телефоном, на кухне, около кровати.-0-