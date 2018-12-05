5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практика проведения белорусско-российских молодежных бизнес-инкубаторов будет продолжена в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

Первый российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор прошел с 26 ноября по 1 декабря в Москве на базе Российского экономического университета имени Г.Плеханова. Обучение прошли 20 человек: по 10 от каждой из стран. Это молодые новаторы и предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в создании международных проектов и развивающие бизнес в техническом, технологическом, естественно-научном направлениях. "У молодых людей была возможность презентовать свои проекты, стартапы, были организованы образовательные программы. Белорусские и российские предприниматели изучили особенности внешнеэкономической деятельности, Налогового кодекса, основы взаимодействия с кредитными учреждениями России. Для них работали менторы, которые рассказали, как правильно презентовать себя и свой проект, состоялись встречи с инвесторами", - рассказал Олег Дикун.

Он подчеркнул, что все участники положительно оценили работу первого российско-белорусского молодежного бизнес-инкубатора. "Это хорошая площадка для обмена опытом и поиска единомышленников для развития бизнеса на территории двух стран", - добавил второй секретарь ЦК БРСМ.

"Вся работа в молодежном бизнес-инкубаторе была построена на конкретных бизнес-кейсах и действующей правоприменительной практике. Полученная во время обучения информация является очень ценной с практической точки зрения. Хотелось бы внедрить этот опыт в учебный процесс в Беларуси - это, на мой взгляд, очень важно, - отметил один из участников первого российско-белорусского молодежного бизнес-инкубатора, эксперт от Республиканской конфедерации предпринимательства Федор Подгайский. - Было интересно познакомиться с молодыми предпринимателями-инноваторами из России, которые поделились своими достижениями и секретами в бизнесе. Особенно полезен был успешный опыт внедрения блокчейна в некоторых регионах России, а также создания международной сети инжиниринговых центров R&D. Очень надеюсь на кооперацию в этой области и с Беларусью. Во время дискуссий мы поделились информацией об особенностях ведения бизнеса в наших странах. Такие проекты также содействует сплочению и укреплению дружбы между молодежью Беларуси и России".

Кроме того, по окончании обучения все участники первого российско-белорусского молодежного бизнес-инкубатора получили сертификат о повышении квалификации РЭУ имени Плеханова.-0-