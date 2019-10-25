Правительство, наниматели и профсоюзы обсудят подходы по сокращению травматизма на производстве

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выработаны новые подходы по сокращению производственного травматизма, их рассмотрение планируется на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое проходит сегодня в штаб-квартире ФПБ, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке дня вопрос, касающийся условий охраны труда в промышленности. Он актуален, поскольку с активизацией производственных процессов наблюдается некоторый рост травматизма на производстве. На заседании рассмотрят конкретные причины, которые к этому привели.

"Заместитель министра труда и социальной защиты доложит о новых подходах, которые позволят, с их точки зрения, сократить травматизм. Вопрос нами хорошо изучен, поэтому обсудим с Федерацией профсоюзов и союзом нанимателей", - сказал Игорь Ляшенко.

На заседание также вынесен вопрос выполнения Генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов за истекший период 2019 года. "Динамика неплохая, но есть показатели, которые еще нуждаются в корректировке. Поэтому эти вопросы будут обсуждаться сегодня с пояснением членов правительства", - отметил вице-премьер.-0-