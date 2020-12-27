Правительство не отмечает замедления экономической активности в Беларуси из-за второй волны COVID-19

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство пока не видит замедления экономической активности в Беларуси из-за второй волны COVID-19, заявил премьер-министр Роман Головченко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на непростую ситуацию, мы по экономическим результатам работы выглядим очень достойно и гораздо лучше многих наших соседей, в том числе и более сильных в экономическом отношении. По предварительным оценкам, мы перешагнем за 99% в объеме валового внутреннего продукта- это основной результат работы экономики. Очень радует, что в последние месяцы наблюдается очень активное восстановление промышленного производства", - сказал Роман Головченко.

"И даже когда сейчас весь мир накрывает вторая волна коронавируса, на этой волне пока мы не видим замедления экономической активности в нашей стране", - отметил премьер-министр.

По его словам, в этих условиях всех социальные обязательства государства были "не только выполнены, но и перевыполнены", средняя зарплата достигла Br1,3 тыс. "8,9% роста реальных доходов населения, на которые мы выходим - это тоже показатель того, что экономика сработала эффективно", - уверен глава правительства.

Премьер-министр считает, что "действующему составу правительства пришлось работать в непростых (это не для красного словца) условиях". "Пандемия - это не просто медицинское явление, но и социальное, и экономическое. Нельзя не вспомнить турбулентность, которая была в поствыборный период, это тоже был определенный вызов для всей государственной системы, для органов исполнительной власти. Ведь не секрет, что пришлось работать в условиях, когда целенаправленно предпринимались действия по дестабилизации экономики страны", - сказал он.

По оценке Романа Головченко, управляемость в трудовых коллективах удалось сохранить. "Фактически я не назову ни одного предприятия, которое бы в период бурных поствыборных событий остановилось, перестало работать. Все, что было и в определенных средствах массовой информации выдавалось за какие-то стачки, массовые забастовки - это были, так скажем, локальные вещи, которые путем современных технологий выдавались за какие-то глобальные процессы", - считает глава правительства.-0-