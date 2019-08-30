Правительство определило, как будет формироваться база данных многодетных семей

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок формирования и ведения базы данных многодетных семей автоматизированной информационной системы учета многодетных семей утвержден постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №578, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

База данных АИС учета многодетных семей состоит из информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних детей из многодетных семей, их родителей, опекунов, попечителей. Ее формирование обеспечивает Министерство труда и социальной защиты, местные исполнительные и распорядительные органы.

Чтобы сформировать базу данных, МВД предоставит Минтруда информацию, содержащую персональные данные физических лиц. Минтруда до 1 октября 2019 года систематизирует предоставленную информацию, формирует основу базы данных и предоставляет к ней доступ местным исполнительным и распорядительным органам. Местные органы власти занимаются выборкой, уточнением и корректировкой сведений по каждой многодетной семье с учетом родственных связей и до 1 декабря 2019 года формируют базу данных.

Для актуализации базы данных АИС учета многодетных семей с 1 января 2020 года Минтруда будет получать информацию от МВД, Минздрава и Минобразования.

Министерство труда и социальной защиты будет предоставлять гражданам (если они запрашивают информацию о себе), госорганам и организациям информацию об отнесении физического лица к члену многодетной семьи посредством единого портала электронных услуг ОАИС.-0-