Правительство определило категории бюджетников с первоочередным правом на арендное жилье

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило категории бюджетников с первоочередным правом на получение арендного жилья. Соответствующее постановление Совета Министров от 12 июня 2020 года №339 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением расширен перечень категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на арендное жилье. В этот список входят тренеры-преподаватели по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва, тренеры национальных команд по видам спорта.

На арендное жилье в первоочередном порядке будут также претендовать медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключившие контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте руководителями структурных подразделений облисполкомов, Минского горисполкома, городских, районных исполкомов, местных администраций районов. Порядок подтверждения потребности в специалистах определяется облисполкомами, Мингорисполкомом.

Документ также касается медицинских и педагогических работников учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения, которые оказывают паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-