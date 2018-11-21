21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство подготовило проект постановления о повышении минимальной зарплаты. Такая информация размещена на сайте ФПБ со ссылкой на министра труда и социальной защиты Ирину Костевич, сообщает БЕЛТА.

На заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое состоялось в штаб-квартире ФПБ в Минске, Ирина Костевич сообщила, что уже подготовлен проект постановления правительства, который предлагает установить минимальную зарплату в Br330, или 95% минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек на 2019 год. По ее словам, документ согласован со всеми заинтересованными сторонами, кроме ФПБ, которая считает необходимым установить минимальную зарплату на уровне 100%.

С 1 января "минималка" была установлена в размере 93,8% от минимального потребительского бюджета, действующего на тот момент, и 87,7% от действующего в ноябре.

Дважды в нынешнем году увеличивалась и тарифная ставка 1-го разряда для оплаты труда работников бюджетной сферы.

Средняя зарплата в бюджетной сфере за январь-сентябрь составила Br719. К примеру, учителя в этот период получали в среднем Br804 (83,4% к республиканскому уровню), профессорско-преподавательский состав - Br1 103 (104,5%), врачи - Br1 225 (127%), средний медперсонал - Br769 (79,8%).-0-