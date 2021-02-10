Правительство расширило список организаций, которые могут доставлять лекарства

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство расширило список организаций, которые могут заниматься доставкой лекарств. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 февраля 2021 года №74 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее организаций, которые имеют право заниматься доставкой лекарственных средств, было 29. Теперь в список добавлены еще 15. Таким образом, теперь в перечне 44 компании. Среди них - Брестское, Витебское, Гомельское и Гродненское РУП "Фармация", "АБФармация", "Белэкрос", "ДКМ-ФАРМ", "ФАРМ-ПРОДУКТ", "Аптека №28", "Бальзам", "Белтрейдсервис", "Доктор Время", "КосмоФарма", "Нелли-Фарм", "Сеть аптек".

Документ принят для исполнения указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики" и вступит в силу после официального опубликования.-0-