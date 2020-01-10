Правительство скорректировало планы по снижению энергоемкости ВВП к 2021 году

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в государственную программу "Энергосбережение" на 2016-2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2019 года №972, сообщили БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Ранее было определено, что одним из сводных целевых показателей госпрограммы является снижение энергоемкости ВВП к 2021 году не менее чем на 1,6% к уровню 2015 года. Теперь этот показатель определен на уровне 0,7%.

Постановлением скорректированы целевые показатели по доле местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе, в том числе показатели по доле ВИЭ в котельно-печном топливе, а также задания по экономии топливно-энергетических ресурсов за счет мероприятий по энергосбережению с учетом изменения перечня и сроков ввода энергоисточников, использующих местные виды топлива.

Приложениями к постановлению установлены задания по целевым показателям энергосбережения и экономии светлых нефтепродуктов на 2020 год госорганам, облисполкомам и Минскому горисполкому.-0-