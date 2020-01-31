Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2020 году

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило план подготовки законопроектов республиканскими органами госуправления в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №54 от 29 января 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В план вошли 27 законопроектов в различных сферах. В частности, предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений и дополнений в налоговый, банковский кодексы, Кодекс о недрах и Кодекс внутреннего водного транспорта.

Будут подготовлены законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы о занятости, индивидуальном учете в системе государственного социального страхования, потребительской кооперации, рынке ценных бумаг, инвестициях и др.

Постановление предполагает также подготовку законопроектов "О волонтерской деятельности", "О лицензировании", "О саморегулируемых организациях", "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования".

Также в план включена подготовка концепций законопроектов "О страховой деятельности", "Об объединениях нанимателей", "О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции", "Об информации, информатизации и защите информации".

Республиканским органам госуправления поручено обеспечить своевременную и качественную подготовку законопроектов (их концепций), предусмотренных планом, их согласование с заинтересованными и представление в правительство в определенные сроки.-0-