Правительство утвердило порядок создания внештатных пожарных формирований

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке создания и деятельности внештатных пожарных формирований утверждено постановлением Совета Министров от 18 мая 2020 года №296, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу, пожарная команда может создаваться в организации (независимо от формы собственности) решением этой организации, а также на базе организации - решением местного Совета депутатов, исполнительного и распорядительного органа.

Основная задача формирования - участие в предупреждении и тушении пожаров с применением пожарной автоцистерны или другой приспособленной для этого техники.

Пожарная команда состоит из работников организации (ее структурного подразделения), в которой или на базе которой она создана. Ее членами могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет. Права и обязанности членов пожарной команды установлены законом "О пожарной безопасности".

Документ принят на основании закона "О пожарной безопасности" и вступает в силу с 24 мая.-0-