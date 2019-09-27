Правительство утвердило специфические санэпидтребования к санаториям и детским лагерям

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций утверждены постановлением Совета Министров от 26 сентября 2019 года №663, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документом установлены требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций для взрослых и детей независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. При этом их действие не распространяется на санатории, предназначенные для лечения лиц, больных туберкулезом и психоневрологическими заболеваниями.

Выполнение требований является обязательным для госорганов, других организаций, физлиц, в том числе ИП, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, деятельностью санаторно-курортных и оздоровительных организаций, их перепрофилированием.

В частности, на руководителя организации возложены обязанности по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в организации, а также по реализации мер по запрету курения, использования электронных сигарет на территории и в помещениях организации. В организациях для взрослых, где разрешено курение, должны быть оборудованы специальные места или комнаты для курения и обозначены указателем "Место для курения".

Кроме того, документом установлены мероприятия по снижению численности (уничтожению) иксодовых клещей, требования по обеспечению безбарьерной среды, требования к мытью посуды, а также перечень пищевых продуктов, не отвечающих принципам детской диететики, и дополнительные требования к организации питания детей для профилактики кишечных инфекций.-0-