Правоохранители призывают сообщать им о незаконном хранении оружия

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители призывают не оставаться безразличными к незаконному хранению оружия, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

С 4 по 8 октября в Беларуси пройдут специальные комплексные мероприятия "Арсенал". Их цель - предупредить и пресечь правонарушения в сфере оборота оружия.

"По телефону 102 вы можете сообщить о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, в том числе и анонимно, а также получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов", - отметили в ГУВД.-0-