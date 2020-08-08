Правоохранители прокомментировали инцидент с "замертво упавшим" велосипедистом

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел продолжает разоблачать фейки, распространяемые в интернете. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о "замертво упавшем" велосипедисте.

"Тот, кто неоднократно лгал, опубликовал вчера вечером информацию о "замертво упавшем". Владельцы канала так жаждут крови и беспорядков, что уже давно наплевали на все этические нормы. Как и следовало ожидать, информация оказалась недостоверной", - рассказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, вечером 7 августа во время несанкционированных мероприятий их участник-велосипедист был остановлен сотрудниками милиции. Внезапно ему стало плохо. Лежащему у проезжей части мужчине оперативно прибывшие медики сделали укол, его увезли на скорой. Когда мужчину доставили в больницу, он сказал, что с ним все хорошо, и ушел в неизвестном направлении. "Кстати, этот гражданин, 43-летний Андрей Б., хорошо известен правоохранителям. Неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности", - добавила пресс-секретарь МВД.

Прокомментировала Ольга Чемоданова и информацию о физическом воздействии со стороны сотрудников милиции на задержанных 6 августа в Киевском сквере звукорежиссеров, которые "сорвали санкционированный органами исполнительной власти семейный праздник". В сети появилась новость о том, что парней не только задержали, но и избили сотрудники милиции. "О насилии над работниками культуры Telegram-каналы заявляют уверенно. Хотя позже задержанные сами рассказали интернет-порталу, что никакого физического воздействия на них не оказывалось", - подытожила она.-0-