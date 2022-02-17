"Православие пришло на белорусские земли не с огнем и мечом!" Как некогда новая вера изменила нас

Участники круглого стола:

Валентина Теплова, профессор кафедры церковной истории Минской духовной академии БПЦ

Дмитрий Бовкунович, иерей, и. о. председателя Синодального отдела по делам молодежи БПЦ

Олег Рудый, протоиерей, сотрудник Синодального паломнического отдела БПЦ

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ

Чем завоевала новая вера души белорусов более тысячи лет назад? Как православные балы, слеты и обучение колокольному искусству привлекают в церковную жизнь молодежь? На какие вопросы находят ответы паломники, отправляясь в путь к православным святыням? Об этом наш разговор с участниками проекта "Экспертная среда", которые собрались в пресс-центре БЕЛТА.

"Наша вера пришла на белорусские земли не с мечом и огнем"

Валентина Теплова: Православная церковь - конфессия, сыгравшая этнообразующую и культурообразующую роль в формировании белорусского общества. Это подтверждено многовековой историей его развития. Исследуя историю церкви с XII века, мы видим необыкновенный подъем культуры. Православная вера пришла к нам не с мечом и огнем. С приходом православия начинается активное строительство храмов, развиваются литература, иконопись. Созданные тысячу лет назад объекты культурного наследия и по сей день вызывают восхищение. Наши мастера смогли тонко переработать византийское наследие, наложить его на местную культуру и традиции.

Валентина Теплова

Рада, что в учебниках истории появился раздел "Церковь и культура", из которой школьники узнают, как распространялась православная культура на белорусских землях.

Вместе с тем детям не хватает популярной литературы. Этот пробел обязательно нужно заполнить. Начать выпускать для них хотя бы небольшие брошюры о древних храмах, монастырях родной земли.

Олег Лепешенков: Считаю 1030-летие православия на белорусских землях одним из определяющих событий Года исторической памяти. Важной вехой стало образование Полоцкой епархии, поэтому значимое мероприятие, приуроченное к этой дате, пройдет в Полоцке 5 июня - в день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. Для нас очень важно осмыслить путь, который был пройден обществом за более чем тысячу лет. Храмы и другие рукотворные объекты нашего наследия, которые были сохранены и восстановлены на белорусской земле, свидетельствуют о духовном богатстве народа.

1030-летие православия - это также путь, равно как и паломничество. В июне пройдет крестный ход - от Жировичского монастыря до Кафедрального собора в Минске. Протяженность маршрута - около 200 километров.

"Становясь ближе к Богу, человек становится ближе к людям"

Валентина Теплова: Белорусы - нация, в целом, верующая. В нашей стране действует 25 религиозных конфессий и направлений. При этом около 80% населения относит себя к православной вере. Мы видим, что за последние 20-30 лет число таких людей увеличилось как в городах, так и в сельской местности. Я это замечаю каждый год, отправляясь в Туров на торжества в честь Кирилла Туровского. Люди из близлежащих деревень идут пешком в город, чтобы попасть на богослужение. Глядя на них, понимаю: вера не умирает - ей жить вечно!

Также вижу, с каким интересом студенты изучают историю церкви. Стремление молодежи проникнуть в суть проблем, которые испытывали веру на прочность, становится более глубоким.

Олег Лепешенков: Православие дает каждому глубину, помогающую выстраивать свою жизнь в соответствии с той целью, с которой человек призван. Это происходит во время посещения храма, участия в церковных таинствах и, конечно же, во время крещения. Неслучайно ранее этот обряд назывался просвещением: прошедший через него человек просвещался светом веры. Становясь ближе к Богу, человек становится ближе к людям. Для молодых людей, ищущих смысл жизни, важно знать: в православной вере каждый способен обрести его.

Олег Лепешенков

"В Минске молодежь помогает строить два храма"

Дмитрий Бовкунович: В храмы приходит большое количество людей, в том числе и молодых, но остаются далеко не все. Поэтому миссионерская деятельность - одна из наших важнейших задач. В Белорусской православной церкви создано и действует более 150 молодежных братств. Их участники знакомятся с литургической жизнью церкви, православной литературой, привлекаются к социальной деятельности. Например, юноши и девушки активно участвуют в совместных с БРСМ акция: "Восстановление святынь Беларуси" и "Построим храм вместе". В Минске молодежь помогает в возведении двух храмов: Благовещения Пресвятой Богородицы (ст.м. "Могилевская") и Иконы Божьей Матери "Всецарица" (на ул.Железнодорожной), настоятель которой священник Кирилл Шолков стал недавно лауреатом премии "За духовное возрождение".

Олег Лепешенков: Отец Кирилл Шолков также настоятель небольшого храма святого Евгения Боткина - мученика, который был расстрелян вместе с Николаем II и его семьей. Этот святой, как и святитель Лука, считается покровителем врачей.

Имя святителя Луки, предки которого, по некоторым данным, жили в селе Ясенево под Барановичами, более широко известно. Доктор медицины и богословия, получивший Сталинскую премию за "Очерки гнойной хирургии", и во время Великой Отечественной войны, спасая жизни раненых бойцов, не прекращал архиерейского служения.

В Год исторической памяти мы вновь обращаем свой взор к личностям священников, которые поддерживали духовно советских воинов, партизан и подпольщиков, а также тех, кто стал служить в церкви, пройдя Великую Отечественную. Часть их имен запечатлена в крипте храма-памятника в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. И сейчас мы продолжаем находить информацию о таких священнослужителях по всей стране.

"Практически при каждом приходе работают воскресные школы"

Дмитрий Бовкунович: Работа с молодежью идет как на уровне приходской общины, так и на межъепархиальном - межрегиональном уровне. Форматов много. Например, Днем православной молодежи определен праздник Сретение - 15 февраля. В этом году мы его отметим 20 февраля на несвижской земле - в храме Святой Троицы в деревне Солтановщина, поле чего состоится экскурсия в Несвижский замок.

Дмитрий Бовкунович

Все большую популярность набирают слеты православной молодежи. Например, более 500 человек ежегодно собирает в Брестской области летний слет "Вежное". Программа таких мероприятий включает, как правило, божественную литургию, после которой с ребятами на самые разные темы беседуют священнослужители. Завершаются слеты импровизированными концертами и спортивными играми.

У Белорусской православной церкви не так давно появилась традиция проведения молодежных балов. Сейчас готовимся к очередному. Минский бал православной молодежи состоится 4 марта. Впервые такое мероприятие прошло в 2009 году.

Среди верующих много талантливых юношей и девушек. Те из них, что имеют ограничения по зрению, поют в экзаршем хоре при храме священномученика Владимира Хираско. Он в начале ХХ века служил настоятелем церкви в Минске, действовавшей при училище для слепых.

Не забываем мы и самых маленьких. В республике более 1700 приходов, и практически при каждом из них организованы воскресные школы. В некоторых из них на занятия приходит всего по 10 мальчишек и девчонок, но есть и крупные, собирающие по воскресеньям в десятки раз больше детей.

Самая большая школа действует при минском храме иконы Божьей матери "Всех скорбящих Радость" (на ул.Притыцкого). Она входит в состав Центра духовного просвещения и социального служения, имеющего общереспубликанский формат, где проходят яркие, интересные для детей и молодежи события. Там работает и школа звонарей, и мастерская для людей с ограниченными возможностями (молодых инвалидов). В центре разместилось также представительство телеканала "Союз" и студия "Собор.бай".

"Дорога по святым местам помогает верующему осознать, каким должен быть его жизненный путь"

Олег Рудый: Древние храмы Беларуси строились почти одновременно с церквями Киевской епархии, возможно, чуть позднее. Но значительная их часть была уничтожена во время войн и в годы атеизма. Многие из разрушенных возрождены. Самая древняя из церквей - еще не до конца восстановленная Благовещенская - была построена в Витебске в X веке. Старейшая из сохранившихся - Коложская (Гродно, XI-XII век), а также Спасо-Преображенская (Полоцк), щедро украшенная фресками XII века.

Олег Рудый

У паломников есть возможность отправиться к этим и другим святыням, в том числе в Туров, Жировичский монастырь, к могиле Валентины Минской в Станьково (Дзержинский район). У нас есть большие паломнические проекты - на остров Валаам, в Дивеево, Грецию, на Кипр. Временно из-за пандемии они отменены. Однако у православных есть возможность небольшими группами от приходских церквей отправляться по святым местам, пока не отступит коронавирус. Дорога по святым местам дает верующему возможность осознать, каким должен быть его жизненный путь, какую помощь нужно ему просить у Бога.

"Ждем на экскурсии школьников и студентов"

Дмитрий Бовкунович: В год 1030-летия православия мы приглашаем на экскурсии школьников и студентов в музеи и храмы, в том числе в музей Белорусской православной церкви при Минской духовной академии. Там находится очень много интересных экспонатов. В частности, в музее хранится антиминс, подписанный митрополитом Киевским Петром Могилой, возглавлявшим Киевскую митрополию, в состав которой входили и наши земли.

Не так давно в Минскую духовную академию передано репринтное издание Евангелия. Оно ценно тем, что на протяжении 30 лет его держал при себе Федор Достоевский, 200-летие которого мы отпраздновали. Кстати, Федор Михайлович - человек не чужой для белорусов. Родовое имение Достоево в Брестской области - точка на карте страны, куда ежегодно направляют свои стопы и паломники, в том числе из Беларуси и России.

Олег Рудый: Клуб любителей археологии "Саврос" совместно с Институтом истории Национальной академии наук привлекает молодежь к археологическим исследованиям. В частности, в этом году намерены продолжить поиск места, где ранее стоял Лавришевский монастырь (Кореличский район), который появился раньше Троицко-Печерской лавры. Сегодня монастырь восстановлен, но не там, где был построен в начале XII века. Наша задача - найти намоленное нашими предками место, где его возвели почти тысячу лет назад.

Олег Лепешенков: У Белорусской православной церкви есть свои аккаунты в социальных сетях, на YouTube, где мы рассказываем о белорусских святынях, важнейших событиях церкви, транслируем богослужения онлайн. Например, во время зимних каникул миссионерский отдел БПЦ организовал конкурс "Рождественские каникулы - вместе". Родители с детьми через Viber получали задания и вместе их выполняли. Участники группы выкладывали семейные фото, видео, как они всей семьей читают Евангелие. Победителей пригласили на экскурсию в Свято-Елизаветинский монастырь, где они получили рождественские подарки.

Тамара МАРКИНА,

фото Леонид ЩЕГЛОВ,

газета "7 Дней".-0-