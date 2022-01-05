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Общество
05 января 2022, 17:25

Православные праздники в январе 2022 года

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаем вашему вниманию церковный календарь на текущий месяц. В январе православные христиане празднуют Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Обрезание Господне, Святое Богоявление, а также чтят дни памяти преподобного Серафима Саровского, Иоанна Крестителя, святителя Феофана Затворника и многих других Божиих угодников.

О наиболее важных датах читайте ниже.

6 января (четверг)

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

В сочельник служится особое богослужение. Оно состоит из Великих (или Царских) часов, великой вечерни и литургии Василия Великого. Во время этого богослужения прочитываются восемь особых рождественских паремий — отрывков из Священного Писания о рождении Спасителя. В конце богослужения на середину храма выносят свечу, перед которой духовенство поет тропарь и кондак праздника Рождества.

7 января(пятница)

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа

Сын Божий, ни на мгновение не переставая быть Богом, стал еще и Человеком — раз и навсегда.

Святитель Григорий Богослов писал: «Христос рождается – славьте! Христос с небес – выходите навстречу! Христос на земле – возноситесь! Воспойте Господу, вся земля (Пс 95:1)! И скажу обоим в совокупности: да веселятся небеса, и да торжествует земля (Пс 95:11) ради Небесного, потом Земного! Христос во плоти – с трепетом и радостью возвеселитесь, с трепетом по причине греха, с радостью по причине надежды».

8 января (суббота)

Собор Пресвятой Богородицы

Богородица после успения была взята Богом в Царство Небесное, став главным просителем и ходатаем за всю Церковь перед Своим Сыном.

Интересные видео о Пресвятой Богородице:

11 января (вторник)

Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных

Царь Ирод велел избить младенцев в Вифлееме и его окрестностях, боясь прихода в мир нового Царя.

14 января (пятница)

Обрезание Господне

Обрезание Младенца Христа было совершено в соответствии с законом, который был установлен для еврейского народа Самим Богом.

15 января (суббота)

ПреподобногоСерафима, Саровского чудотворца

Преставление святого совершилось в 1833 году, а второе обретение мощей в 1991 году. Старца любят и почитают во всем христианском мире.

18 января (вторник)

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

Традиционно в храме в этот день совершаются Часы и Вечерня с чтением паремий (отрывков из книг Священного Писания) и Литургия Василия Великого. Все богослужебные тексты этого дня посвящены Крещению Господню и Богоявлению.

19 января (среда)

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Праздник Крещения Господня — это воспоминание евангельского события, когда Христос пришел на берег реки Иордан и был крещен пророком Иоанном Предтечей.

20 января (четверг)

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В этот день православные верующие собираются в храме, чтобы воздать хвалу святому Иоанну Предтече, послужившему делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.

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23 января (воскресенье)

Святителя Феофана, Затворника Вышенского

Святитель - один из самых известных и почитаемых святых девятнадцатого века. Он оставил после себя богатое духовное наследие.

27 января (четверг)

Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Святая Нина родилась в 280 году в каппадокийском городе Коластры. Ее родители были людьми состоятельными и знатными. Посвятив свою жизнь проповеди Евангелия, она была прославлена в лике святых как равноапостольная.

30 января (воскресенье)

Преподобного Антония Великого

Величайший аскет и подвижник. Он стал образцом для подражания для многих монахов.

Будучи отшельником Антоний жил сначала у разных пустынников, а позже решился на полное удаление от мира. Он поселился в древнем захоронении на берегу Нила и спал в гробнице. Предание гласит, что каждый день бесы собирались возле его жилища, стараясь напугать подвижника. Однако Антоний говорил им: «Я знаю, что, если вам не разрешит Господь, вы меня не тронете, а если разрешит, то усилий одного из вас хватит, чтоб меня умертвить. Поэтому чего вы медлите, нападайте, если на то Божья воля». Посрамленные мужеством и верой Антония, бесы каждый раз отступали.

31 января (понедельник)

Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского

Благочестивые отец и мать великого подвижника земли Русской приняли ангельский образ под конец жизни по примеру своего сына.

Фото из открытых источников

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