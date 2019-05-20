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Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери

Общество 20.05.2019 | 07:13
Жировичская икона Божией Матери. Фото из архива
Жировичская икона Божией Матери. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери - одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси.

Икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей Беларуси. Святыня почитается православной и греко-католической церквями как чудотворная и входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.

Явление иконы произошло в 1470 году в местечке Жировичи (ныне Гродненская область). В лесу, который принадлежал православному литовскому вельможе Александру Солтану, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, проникавший в виде пламени сквозь ветви грушевого дерева. На дереве в лучезарном сиянии находилась небольшая икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Пастухи взяли ее и отнесли вельможе. Он не придал особого значения рассказу об увиденном, а образ запер в ларец.

Позже, когда у Александра Солтана собрались гости, хозяин решил показать им находку, но иконы в ларце не оказалось. Через некоторое время в том же месте пастухи опять обнаружили образ Богородицы и вновь принесли его вельможе. На этот раз мужчина отнесся к иконе с благоговением и дал обет на месте ее явления построить церковь, что вскоре и исполнил. Икону поместили в этот храм и назвали Жировичской.

В XVI веке церковь сгорела, а святая икона пропала после пожара. Спустя некоторое время дети, возвращаясь из школы, увидели в лучезарном сиянии женщину необычайной красоты, которая сидела на камне с иконой в руках. Дети позвали взрослых, которые увидели на камне утраченную во время пожара Жировичскую икону, а перед ней - зажженную свечу. В память об этом чуде на месте сгоревшей церкви был возведен каменный собор, освященный в честь Успения Богородицы, в котором и хранится икона. В сентябре 1730 года состоялась торжественная коронация Жировичской иконы Божией Матери, в то же время был создан дорогой оклад.

Чудесное явление иконы и чудотворения, начавшиеся от нее, сделали Жировичи местом паломничества. Чудотворный образ влек к себе людей из окрестных деревень и далеких краев. И, по вере своей, они получали исцеления от тяжелых недугов и помощь в сложных жизненных обстоятельствах. Ныне, как и сотни лет назад, к стенам Жировичского монастыря поклониться святыне идут верующие не только из Беларуси, но и Украины, России, стран Балтии и Польши.

Праздничные торжества в честь явления Жировичской иконы Божией Матери начинаются 19 мая. В Успенском соборе Жировичского монастыря служится молебен с акафистом Пресвятой Богородице, проводится праздничное всенощное бдение. 20 мая с раннего утра в храмах обители монастыря совершаются Божественные литургии. После поздней Божественной литургии крестный ход с чудотворной иконой из Успенского собора направляется к Явленскому храму, возле которого совершается молебен с акафистом Божией Матери. Стало доброй традицией после праздника, 21 мая, совершать крестный ход с Жировичской иконой Богородицы вокруг селения.-0-

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